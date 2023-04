Der kriselnde Batteriehersteller Varta kann die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer einschätzen und senkt deshalb seine Erwartungen an das laufende Jahr. Die Marktentwicklung sei unsicher, die prognostizierte Abnahmemengen volatil - vor allem bei den kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen, teilte Varta am Freitag überraschend in Ellwangen mit. Statt 850 Millionen bis 880 Millionen Euro erwartet das Management nun einen Umsatz zwischen 820 Millionen und 870 Millionen Euro, nach 807 Millionen Euro 2022.