"Pack die Badehose ein" dürfte sich ein Dieb an einem Baggersee beim Einbruch in einen Kleinbus in Anlehnung an den legendären Schlager gedacht haben. Nach Polizeiangaben von Montag schlug der Einbrecher am Wochenende die Scheibe des geparkten Wagens in Malterdingen (Kreis Emmendingen) ein. Die etwas dürftige, aber vielleicht auch passende Beute: eine Badehose.