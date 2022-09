Im Bahnhof von Endingen am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) ist eine Frau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen wollte die 61-Jährige den Bahnsteig wechseln und lief auf einen Fußgängerüberweg, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Zugführer leitete zwar eine Notbremsung ein, erfasste die Frau aber trotzdem. Sie starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.