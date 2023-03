Ein Pflegeheim mit betreuten Wohnen steht am Dienstagabend in Flammen. Ein Großeinsatz für die Einsatzkräfte. Für einen Senior kommt jede Hilfe zu spät - er stirbt bei dem Brand.

Ein 79-Jähriger ist bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Elzach (Landkreis Emmendingen) gestorben. Die Flammen richteten einen Schaden von rund 300.000 Euro an, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Pflegeheims stand am Dienstagabend in Flammen, wie es weiter hieß. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Mehr als 100 Einsatzkräfte eilten zu dem Brandort. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an. Bei der ersten Begehung der zerstörten Wohnung fand die Feuerwehr dann den Leichnam des 79-Jährigen. Er wurde geborgen. Ein Ersthelfer erlitt den Angaben nach leichte Brandverletzungen.

Fast alle Bewohner konnten nach der erfolgreichen Löschung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Frau, deren Alter die Polizei nicht mitteilen konnte, musste in einer anderen Einheit untergebracht werden.

Auch der Bürgermeister der Stadt, Roland Tibi (parteilos), sei vor Ort gewesen. Er wäre unter anderem für eine Notunterkunft der Bewohner zuständig gewesen.

Erste Polizei-Mitteilung (22.26 Uhr) Zweite Polizei-Mitteilung (00.59 Uhr)