In einer Bäckerei in Emmendingen sind nach Einschätzung der Polizei ein Feuer gelegt und Hakenkreuze an die Wand geschmiert worden. Deswegen ermittle die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei, sagte ein Sprecher am Freitag. Zuerst hatte die «Badische Zeitung» (Freitag) darüber berichtet. Über die Herkunft des Inhabers der Bäckerei konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.