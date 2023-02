Stromengpässe drohen nicht nur wegen der Energiekrise infolge des Kriegs. Ein Problem ist auch der Ausbau der Netze, der langsamer vorankommt als der Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem im industriestarken, aber windarmen Südwesten ist das ein Politikum.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr sind die Menschen in Baden-Württemberg am Freitag zum Stromsparen angehalten gewesen. Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hatte dazu aufgerufen, von 6.00 bis 8.00 Uhr möglichst keine elektrischen Geräte wie Waschmaschinen zu nutzen, Laptops nur per Akku. Signifikante Effekte auf den Stromverbrauch hatten solche Aufrufe bislang nicht, wie es in Antwort des Umweltministeriums auf einen Antrag der FDP-Fraktion heißt. Die Freidemokraten fordern daher statt Sparappellen, dass die Landesregierung mehr für den Ausbau der Stromnetze tut.

Der stagniere unter Grün-Schwarz, was Netzbetreiber bei drohenden Engpässen zu umfassenden Maßnahmen zwinge, sagte der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Frank Bonath, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Während der Umfang solcher Maßnahmen unter den drei grün-geführten Kabinetten um ein Vielfaches gestiegen sei, "versickern Fördergelder, die für die Verbesserung der Strominfrastruktur vorgesehen waren, ungenutzt in der Verwaltung".

TransnetBW habe 2021 für sogenannten Redispatch - ein Eingriff in den Strommarkt zum Vermeiden von Engpässen - 2787 Gigawattstunden bereitgestellt, heißt es in dem Schreiben von Ministerin Thekla Walker (Grüne). Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um mehr als 400 Gigawattstunden beziehungsweise fast ein Fünftel. Zur Einordnung: In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2020 insgesamt laut Statistischem Landesamt 65.800 Gigawattstunden Strom verbraucht.

Die Zahl der Eingriffe für das Engpass-Management habe im vorigen Jahr laut Bundesnetzagentur aus mehreren Gründen zugenommen, heißt es in der Ministeriumsantwort. "Zum einen schreitet der Ausbau von Erneuerbaren-Energien-Anlagen, vor allem von Windenergieanlagen in Norddeutschland, stetig voran, wohingegen der Netzausbau nicht in gleichem Maße vorankommt." Zudem habe die Versorgungslage in Frankreich, geprägt von vielen nicht betriebsbereiten Kernkraftwerken, den Redispatchbedarf erhöht.

Ein sogenannter Redispatch ist zum Beispiel dann notwendig, wenn im Norden Deutschlands zu viel Windstrom erzeugt wird. Da die Leitungen für den Weitertransport nach Süden nicht ausreichen, gibt es eine Art Stau auf den überlasteten Leitungen - und der Strom fließt über andere Wege ab. Wenn vorhandene Anlagen nicht ausreichend Strom zum Stabilisieren des Netzes einspeisen können, werden Reservekraftwerke hochgefahren oder es wird Strom aus dem Ausland importiert. Die bundesweiten Kosten für solche Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen beliefen sich den Angaben nach 2021 auf mehr als 2,2 Milliarden Euro. In den zehn Jahren davor lagen sie jeweils deutlich darunter.

"Die koordinierten Prozesse für den sicheren Netzbetrieb funktionieren, eine Gefährdung der Sicherheit und Stabilität der Stromversorgung in Baden-Württemberg liegt nicht vor", so Walker. Dies gelte auch nach dem Stilllegen des letzten Atomkraftwerks im Südwesten in Neckarwestheim (Landkreis Heilbronn) Mitte April.

TransnetBW hatte Verbraucher zuletzt einige Male öffentlich zum Stromsparen aufgerufen. Um die Menschen unmittelbar zu erreichen, gibt es eine eigene App namens "StromGedacht", die über mögliche Engpässe und Sparmaßnahmen informiert. "Was die Auswirkungen angeht, stehen wir immer noch am Anfang", erklärte eine Sprecherin am Freitag. Inzwischen nutzten rund 170.000 Menschen die App, die Zahl steige. Fast 5000 Mal sei am Morgen ein Teilnahme-Button angeklickt worden, der während der Sparphase aktiv ist. So bekommt der Konzern etwas Rückmeldung zu seinem Sparaufruf. Mitmachen kann sich lohnen, denn die Kosten für Stromzukäufe werden auf die Verbraucher umgelegt.

Der FDP-Abgeordnete Bonath monierte, Grün-Schwarz überlasse den Netzbetreibern Sensibilisierungsmaßnahmen und den Verbrauchern die Stromnetzstabilität. Stattdessen solle sich die Landesregierung für eine bessere Planung der Netz- und Kraftwerkskapazitäten, die Weiternutzung der Kernenergie und den schnelleren Bau von für Wasserstoff geeigneten Gaskraftwerken im Südwesten einsetzen. In Anspielung auf die App ergänzte er: "Sicherheit statt Sensibilisierung, StromGemacht statt StromGedacht muss die Devise der Stunde sein." Gerade wenn die Warnungen keinerlei Einfluss auf den Stromverbrauch gehabt hätten.

Jedoch geht nur etwa ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs aufs Konto der Privathaushalte. Vergleichbare Aufrufe zum Sparen gibt es für die Industrie nicht. Davon hielte Bonath auch nichts: "Mehr als jeder andere Sektor hat die Industrie 2022 Energie gespart und damit maßgeblich dazu beigetragen, Deutschland und Baden-Württemberg sicher durch den Winter zu bringen", erklärte er. Die politische Anerkennung sei bislang ausgeblieben. "Da sich Industriekunden in Deutschland einer im europäischen Vergleich beispiellosen Stromkostenbelastung gegenübersehen, würden Einsparappelle die Standortattraktivität Deutschlands weiter schmälern und die Verlagerung stromintensiver Prozesse ins Ausland nur unnötig beschleunigen." Statt Appellen sei vor allem preisstabile Planungs- und Investitionssicherheit nötig.

TransnetBW über Redispatch Infos über "StromGedacht" Bundesnetzagentur über Redispatch Dena zum Stromnetz von morgen Infos zur freiwilligen Lastreduktion Antwort des Ministeriums auf FDP-Antrag Statistisches Landesamt u.a. zum Stromverbrauch