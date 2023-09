Die Energiewende wird die Strom-Netzbetreiber in Baden-Württemberg einer neuen Studie zufolge Dutzende Milliarden Euro kosten. Allein in den Nieder- und Mittelspannungsnetzen seien bis 2045 Investitionen von mindestens 25 Milliarden Euro notwendig, sagte Christian Wagner vom Beratungsunternehmen ef.Ruhr, der die Studie am Freitag auf dem Netzausbaugipfel in Stuttgart vorstellte. Das Unternehmen berät unter anderem Netzbetreiber und die Politik.

Die Energiewende wird die Strom-Netzbetreiber in Baden-Württemberg einer neuen Studie zufolge Dutzende Milliarden Euro kosten. Allein in den Nieder- und Mittelspannungsnetzen seien bis 2045 Investitionen von mindestens 25 Milliarden Euro notwendig, sagte Christian Wagner vom Beratungsunternehmen ef.Ruhr, der die Studie am Freitag auf dem Netzausbaugipfel in Stuttgart vorstellte. Das Unternehmen berät unter anderem Netzbetreiber und die Politik.

Bei der Summe handelt es sich nach Angaben Wagners aber lediglich um einen theoretischen Minimalwert. In der Praxis dürfte die benötigte Summe unter anderem wegen der Methodik der Studie deutlich höher liegen. Realistisch seien Kosten von voraussichtlich 50 Milliarden Euro. Berücksichtige man dann noch die Inflation, lande man für die Nieder- und Mittelspannungsnetze bei etwa 70 Milliarden. "Das ist das, was auf Baden-Württemberg zukommen wird", sagte Wagner. Hinzu kommen demnach noch die Investitionen in die Hochspannungsnetze.

Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Energieministerin Thekla Walker (beide Grüne) nahmen an dem Ausbaugipfel am Freitag Vertreterinnen und Vertreter der 118 Verteilnetzbetreiber im Land, der Bundesnetzagentur sowie aus der Wissenschaft teil.