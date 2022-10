Der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer hat die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem befristeten Weiterbetrieb auch des dritten deutschen Atomkraftwerks begrüßt. "Die richtige Entscheidung für unser Land, denn sie sichert Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit - übrigens auch, was die Schiene angeht", erklärte der Liberale, der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist, am Montagabend auf Twitter. 10,7 Prozent des Bahnstroms in Deutschland kämen aktuell aus der Kernkraft.

Wochenlang hatten vor allem FDP und Grüne im Bund wie im Land darum gestritten, ob und wie lange die drei noch laufenden AKW betrieben werden sollen. Dass die Meiler Neckarwestheim II im Landkreis Heilbronn und Isar 2 in Bayern bis maximal Mitte April 2023 am Netz bleiben könnten, war schon bekannt. Vor allem ging es um das Kraftwerk Emsland in Niedersachsen, das nach den ursprünglichen Plänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht für den sogenannten Streckbetrieb vorgesehen war. Nun legte Scholz fest, dass die gesetzliche Grundlage dafür für alle AKW geschaffen werden soll.

