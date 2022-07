Sieben Modellregionen in Baden-Württemberg wollen die nächsten Jahre ausschließlich Wasserstoff als Energieträger verwenden und diese Technologie aus erneuerbaren Energien gewinnen. Am Montag fiel in Schwäbisch Gmünd der Startschuss für das mit rund 32 Millionen Euro unterstützte Projekt des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Baden-Württemberg. Die Modellregionen sind die Landkreise Reutlingen, Heidenheim und Tübingen, der Alb-Donau-Kreis, der Ostalbkreis sowie die Städte Schwäbisch Gmünd und Ulm.