Der Südzucker-Konzern erhöht nach einem starken ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr und folgt damit seiner Biokraftstoff-Tochter Cropenergies. Wie der Zucker- und Lebensmittelkonzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte, strebt er nun im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende Februar) ein operatives Konzernergebnis von 400 bis 500 Millionen Euro an. Zuvor standen 300 bis 400 Millionen Euro im Plan.