Angesichts stark steigender Gaspreise unterstützt Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz den Vorschlag der "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm für einen staatlich subventionierten Grundverbrauch. Es gebe Handlungsdruck, denn für Gaskunden könne es zu mehr als einer Vervierfachung der Kosten kommen, schrieben der Grünen-Politiker Bayaz und Grimm in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". In Berlin berieten am Samstag die Spitzen der Ampel-Koalition über eine deutliche Entlastung der Bürger wegen der hohen Preise.