Zur Bewältigung der Energiekrise im Winter hat die Landesregierung mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen Finanzhilfen ermöglicht. "Wenige Tage vor Programmende lagen bei der L-Bank über 550 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 347 Millionen Euro vor", teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag in Stuttgart mit. "Der Liquiditätskredit (Plus) war ein erfolgreiches Unterstützungsinstrument - es war das richtige Programm zum richtigen Zeitpunkt", hob Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hervor.