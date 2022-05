Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich nach einigem Hin und Her auf einen Kompromiss beim Ausbau der Solarenergie auf landwirtschaftlichen Flächen geeinigt. Der Deckel werde von 100 Megawatt auf 500 Megawatt an Zubau pro Jahr erhöht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kreisen der Koalition. Die Grünen wollten ursprünglich den Deckel ganz abschaffen. Dagegen hatte sich aber Agrarminister Peter Hauk (CDU) gesperrt, weil er eine zu starke Umwandlung von Äckern und Grünland-Flächen befürchtete. Die Regierung wollte die Anhebung am Dienstag bei ihrer auswärtigen Sitzung in Tübingen beschließen.