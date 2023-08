Ein Radfahrer ist in Engelsbrand (Enzkreis) mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 85-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag am Ende eines Radfahrstreifens auf die Straße wechseln und kollidierte dabei mit dem Wagen eines 73-Jährigen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Radfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.