Ein 23-Jähriger ist im Enzkreis mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Pinache und Mühlacker-Lomersheim wahrscheinlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Wagen etwa 100 Meter unkontrolliert durch Bankett und Böschung schlitterte, prallte er schließlich gegen einen Baum. Der 23-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, von der Feuerwehr gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.