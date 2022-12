Eine von einem Auto schwer verletzte Katze ist in einen Ablaufschacht in Heimsheim (Enzkreis) geflüchtet und von der Feuerwehr gerettet worden. Ein Zeuge habe den Unfall am Donnerstag beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt - weil er eigenen Angaben nach so "tierlieb" sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Als die Beamten die Katze nehmen wollten, flüchtete das verängstigte Tier in den Schacht. Drei Feuerwehrwagen mit zwölf Einsatzkräften starteten daraufhin mit der "Höhlenrettung". Die Katze erlitt ersten Erkenntnissen nach bleibende Schäden.