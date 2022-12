Eine 38-Jährige ist mit ihrem Auto bei einem Unfall in Engelsbrand im Enzkreis schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstagmorgen mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Das Fahrzeug wurde zurück über die Straße geschleudert und kam nach einem weiteren Aufprall gegen eine Hauswand zum Stehen. Wie die Polizei mitteilte, musste die Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallhergang bleibt zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.