Vorbereitungen für Hilfsflüge der Bundesluftwaffe in das Erdbebengebiet in der Türkei sind am Donnerstag angelaufen. Am Morgen seien die Flugzeuge vom Typ Airbus A 400M auf dem Militärflughafen Wunstorf bei Hannover beladen worden, sagte ein dpa-Reporter. Geplant ist nach Mitteilung der Luftwaffe, dass die Maschinen noch am Morgen beziehungsweise am Vormittag starten.