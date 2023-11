Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im ersten Halbjahr seine Erlöse dank eines besser laufenden Geschäfts in Europa fast auf Vorjahresniveau halten können. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro gesunken, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit.