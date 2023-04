Mehrere Tage nachdem ein 62-Jähriger neben einer Straße in Oberkirch (Ortenaukreis) gefunden wurde, schwebt er in Lebensgefahr. Aktuellen Erkenntnissen nach könnte der Mann am vergangenen Mittwoch von einem Laster angefahren worden sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Fundort habe zunächst nichts auf einen Unfall oder ein Verbrechen hingedeutet. Der unterkühlte Mann kam daraufhin in ein Krankenhaus.

Da sich der Gesundheitszustand des 62-Jährigen verschlechterte, ermittelten die Beamten am Montag weiter, wie es hieß. Dabei brachten sie einen vermeintlichen Wildunfall mit dem Geschehen in Verbindung. Dieser wurde von einem 62 Jahre alten Lasterfahrer gemeldet. Seinen Aussagen nach fuhr er am Abend, an dem der Verletzte gefunden wurde, ein Tier an. Am Fundort des verletzten Mannes fanden die Beamten anschließend Fahrzeugteile. Für die weiteren Ermittlungen wurden ein Rechtsmediziner und Kriminaltechniker hinzugezogen.

Pressemitteilung