Ein Mann, der nahe der deutsch-französischen Grenze ein Auto mit einem elfjährigen Mädchen auf dem Rücksitz gestohlen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Dem 44-Jährigen werden Freiheitsberaubung mit Entziehung Minderjähriger sowie Verkehrsdelikte vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstagabend in Offenburg mitteilte.