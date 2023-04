Die Polizei sucht Zeugen, um mehr Klarheit über den tödlichen Brand in Gernsbach zu bekommen. Viele Fragen sind noch offen, auch die Brandursache.

Bei dem Brand in Gernsbach (Landkreis Rastatt) mit drei Toten hat es am Wochenende keine neuen Erkenntnisse zur Identität der Opfer gegeben. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es wird vermutet, dass es sich um die drei Jungen im Alter von 4, 8 und 14 Jahren handelt, die nach dem Feuer vermisst wurden. Diese waren auch am Sonntag weiter vermisst.

Ebenso ist nach wie vor unklar, ob der Brand mit einem Streit in Zusammenhang steht, der direkt vor dem Feuer gewesen sein soll. Am Freitag hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein Mann und zwei Frauen in der Nacht des Brandes nach einer Feier auf der Straße lautstark miteinander gestritten hätten.