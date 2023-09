Nach dem blutigen Streit zwischen gut einem Dutzend Männern auf einem Parkplatz in Markdorf (Bodenseekreis) ermittelt die Polizei nun gegen fünf Tatverdächtige. Ihnen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drei Männer konnten bereits am Abend der Tat identifiziert werden, gegen zwei weitere wurden die Ermittlungen in den Tagen danach aufgenommen.