Nach mehreren Vorfällen mit Schüssen auf Menschen im Stuttgarter Raum hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit mehreren Hundert Beamten rund 100 Leute in Stuttgart kontrolliert. Es habe Razzien in mehreren Gaststätten und Personenkontrollen gegeben, teilten Landeskriminalamt und Polizei in Stuttgart mit. Verbotene beziehungsweise gefährliche Gegenstände wie ein Schlagring und zwei Klappmesser seien sichergestellt worden.

Nach mehreren Vorfällen mit Schüssen auf Menschen im Stuttgarter Raum hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit mehreren Hundert Beamten rund 100 Leute in Stuttgart kontrolliert. Es habe Razzien in mehreren Gaststätten und Personenkontrollen gegeben, teilten Landeskriminalamt und Polizei in Stuttgart mit. Verbotene beziehungsweise gefährliche Gegenstände wie ein Schlagring und zwei Klappmesser seien sichergestellt worden.

Die Ermittler haben mehrere Schussabgaben auf Menschen in der Region Stuttgart/Göppingen noch immer nicht aufgeklärt. In erst einem Fall wurden Anfang der Woche zwei junge Männer festgenommen, die aus einem Auto heraus auf einen Gastwirt in Plochingen geschossen haben sollen.

Bei diesen Vorfällen konnte die Polizei bislang keine Ermittlungserfolge vorweisen:- Am 25. Februar wurde ein anderer Gastwirt in Plochingen angeschossen und schwer verletzt. Zwei Maskierte hatten auf ihn geschossen.- Ende Februar war aus einem fahrenden Auto heraus auf eine 21-Jährige in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) geschossen worden. Sie wurde am Bein verletzt. - Mitte März schossen Unbekannte in Stuttgart einen 32-Jährigen an. - Ebenfalls im vergangenen Monat wurde ein FDP-Politiker in Hattenhofen (Kreis Göppingen) angeschossen.

Mitteilung des Landeskriminalamts