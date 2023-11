Nach der Räumung einer Neckarsulmer Schule (Kreis Heilbronn) wegen Reizgas haben die Ermittler drei jugendliche Tatverdächtige identifiziert. Die Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Dienstag während der Hofpause Pfefferspray in einer Toilette versprüht haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch.