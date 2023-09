Etwa 40 Sportler haben in Heilbronn hustend ein Kampfsportstudio verlassen müssen. Unbekannte sollen vermutlich Pfefferspray durch geöffnete Oberlichter während des Trainings gesprüht haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Zeugen wurden gebeten sich nach dem Vorfall am Mittwoch zu melden.