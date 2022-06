An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Cyberattacke gegen Pädagogische Hochschule in Freiburg

Ermittlungen Cyberattacke gegen Pädagogische Hochschule in Freiburg

Nach einem mutmaßlichen Cyberangriff auf die Pädagogische Hochschule Freiburg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es gehe um den Verdacht der Computer-Sobotage, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Die Hochschule ist seit Pfingsten von einer Cyberattacke betroffen. Es wurden alle Server heruntergefahren.

Eine Sprecherin des Wissenschaftsministerium sagte: «Die Expertinnen und Experten arbeiten gemeinsam unter Hochdruck an der Wiederherstellung der IT-Infrastruktur. Die Hochschule engagiert sich mit voller Kraft, um den Hochschulbetrieb für die Studierenden aufrechtzuerhalten.» Datenschutz und Informationssicherheit würden an den staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg sehr ernst genommen. «Ein lückenloser Schutz vor Cyberangriffen kann allerdings nie garantiert werden.»