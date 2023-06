Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim unter Teck hat einen Schaden von mindestens 300.000 Euro angerichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Donnerstagabend kam Rauch aus dem Dachstuhl und die Dachgeschosswohnung brannte, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden.