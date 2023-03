Ein acht Jahre alter Junge ist in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war am Mittwoch im Bereich einer Bushaltestelle hinter einem haltenden Bus offenbar unvermittelt auf die Straße gerannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Der Achtjährige wurde von dem Wagen überrollt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Junge kam ins Krankenhaus. Die 35 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.