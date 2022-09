Bei einem Brand einer Fachwerkscheune in Ostfildern (Landkreis Esslingen) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand, wie die Polizei mitteilte. In dem Lagergebäude seien mehrere Fahrzeuge abgestellt gewesen. Die Feuerwehr sei mit 65 Kräften im Einsatz gewesen und habe ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.