Bei einer Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein 17-Jähriger durch einen Schlag auf den Kopf schwer verletzt worden. Gegen 23.30 Uhr seien am Freitagabend zunächst zwei Personengruppen vor einem Sportheim in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.