Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) sind zwei Erwachsene sowie fünf Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren leicht verletzt worden. Die 48-jährige Busfahrerin konnte nur durch die Vollbremsung einen Unfall am Mittwochmorgen verhindern, wie ein Polizeisprecher mitteilte.