Eine technische Störung hat am Donnerstag vorübergehend das Esslinger Bürgeramt lahmgelegt. Einer Sprecherin der Stadt zufolge waren in Baden-Württemberg mehrere Kommunen von der Störung betroffen, die demnach beim kommunalen Rechenzentrum Komm.One lag. Allein in Esslingen ging es der Stadt zufolge um rund 100 Termine.