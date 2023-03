Eine technische Störung hat am Donnerstag vorübergehend unter anderem das Esslinger Bürgeramt lahmgelegt. Einer Sprecherin der Stadt zufolge waren in Baden-Württemberg mehrere Kommunen von der Störung betroffen, die demnach beim kommunalen Rechenzentrum Komm.One lag. Allein in Esslingen ging es der Stadt zufolge um rund 100 Termine. Wie das Unternehmen mitteilte, führte eine Software-Umstellung zu einer sehr hohen Belastung der betroffenen Server und dieses dann zur technischen Störung.