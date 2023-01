Nach einer stundenlangen Sperrung der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Stuttgart und Ulm wegen der Kollision eines Pferdes mit einem Zug gibt es neue Details. Nach Angaben der Bundespolizei wurde das Tier am Montag von ihrer Halterin nahe der Strecke bei Wendlingen (Landkreis Esslingen) ausgeführt und hatte sich dann losgerissen, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste der Zug das Pferd, das bei dem Zusammenprall ums Leben kam. Außerdem sei ein Fahrgast leicht am Knie verletzt worden, den übrigen rund 60 Reisenden sei nichts passiert.