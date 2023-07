Der Kursleiter eines Fahrsicherheitstrainings ist in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-jährige Fahrer des Motorrads am Montagvormittag auf dem Gelände des Übungsplatzes bei einem Bremsmanöver ins Schleudern geraten und in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei verletzte er den 55-Jährigen so schwer, dass dieser noch vor Ort starb.