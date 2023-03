Freiburg setzt auf gleiche Elf wie in Gladbach

Euopa League Freiburg setzt auf gleiche Elf wie in Gladbach

Der SC Freiburg setzt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf exakt die gleiche Startelf wie zuletzt beim 0:0 in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Michael Gregoritsch, der gegen die Borussen krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht wieder im Kader. Der Stürmer sitzt zunächst aber auf der Bank.

Der SC Freiburg setzt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf exakt die gleiche Startelf wie zuletzt beim 0:0 in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Michael Gregoritsch, der gegen die Borussen krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht wieder im Kader. Der Stürmer sitzt zunächst aber auf der Bank.

Juventus tritt mit dem argentinischen Weltmeister Ángel Di María in der Offensive und dem früheren Frankfurter Filip Kostic auf dem linken Flügel an. Der französische Mittelfeldstar Paul Pogba gehört nicht zum Aufgebot. Italienischen Medienberichten zufolge hat seine Nichtberücksichtigung disziplinarische Gründe. Pogba soll am Mittwoch zu spät zu einem Mannschaftstermin erschienen sein.

Kader SC Freiburg Übersicht Europa League Informationen zum Spiel