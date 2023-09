Der SC Freiburg muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf den österreichischen Nationalstürmer Michael Gregoritsch verzichten. Der 29-Jährige war bei der 2:4-Niederlage der Badener gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag mit einer Muskelverhärtung in der Wade ausgewechselt worden. Beim Abschlusstraining des SC vor dem Abflug nach Griechenland am Mittwoch fehlte er. Angreifer Lucas Höler, den zuletzt ein Bluterguss plagte, konnte die Reise hingegen mit antreten.

Schon in der Vorsaison trafen die Freiburger in der Europa-League-Vorrunde auf Piräus. Auswärts gewannen sie gegen den griechischen Rekordmeister damals mit 3:0, Gregoritsch erzielte zwei Tore. In der Folge sicherte sich das Team von Trainer Christian Streich den Gruppensieg, im Achtelfinale scheiterte es dann am italienischen Spitzenclub Juventus Turin.

In dieser Saison heißen die weiteren Freiburger Vorrunden-Gegner West Ham United (England) und Backa Topola (Serbien). Nach zwei Liga-Niederlagen mit insgesamt neun Gegentoren reisen die Breisgauer nun durchaus mit ein paar Sorgen zum Europapokal-Auftakt.

