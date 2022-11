Der bereits als Gruppensieger feststehende SC Freiburg wechselt im Duell mit Karabach Agdam in der Europa League fast komplett durch. Nur Kapitän Christian Günter taucht an diesem Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Vergleich zum 2:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 wieder in der Anfangsformation auf. In der Offensive darf Lucas Höler zum ersten Mal seit seinem Mittelfußbruch wieder von Beginn an ran. Zwischen den Pfosten wird Stammtorhüter Mark Flekken von Noah Atubolu vertreten.

Beim Meister Aserbaidschans bleiben drei Spieler übrig, die auch am zurückliegenden Sonntag in der Liga begannen. Karabach hat das Weiterkommen als Gruppenzweiter in der eigenen Hand, Freiburg ist vom ersten Platz nicht mehr zu verdrängen und steht als Achtelfinalist bereits fest.

