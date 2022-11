Obwohl der SC Freiburg als Gruppenerster bereits für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert ist, wird der Fußball-Bundesligist mit einem vollständigen Kader zum letzten Gruppenspiel nach Baku in Aserbaidschan reisen. "Die Besetzung wird so sein, wie in der Woche zuvor", sagte Trainer Christian Streich vor dem Duell mit Karabach Agdam am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL)+. "Wir gehen alle zusammen dorthin. Es ist eine außergewöhnliche Reise, ein großes Erlebnis für uns."