Trainer Christian Streich vom SC Freiburg fordert von seiner Mannschaft im Europa-League-Duell mit Juventus Turin einen mutigen Auftritt. "Juventus ist Favorit. Es wird in Italien und Turin bestimmt erwartet, dass Juve weiterkommt", sagte der Coach des badischen Bundesligisten einen Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel beim italienischen Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). "Aber wir kommen hierher, um ein gutes Ergebnis zu schaffen, um gut Fußball zu spielen." Er erwarte von seinen Spielern "Mut, aktive Verteidigung und gute Passqualität", so Streich.