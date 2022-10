Trainer Christian Streich ist einen Tag vor dem Heimspiel des SC Freiburg in der Fußball-Europa-League gegen den FC Nantes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 57-Jährige wird daher nach derzeitigem Stand am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) nicht auf der Bank der Freiburger sitzen, sagte ein SC-Sprecher am Mittwoch.