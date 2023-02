Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz). Am 9. März treten die Freiburger zunächst auswärts bei den Italienern an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Breisgau statt. Das Team von Trainer Christian Streich hatte die Gruppenphase des Wettbewerbs als Erster und ohne Niederlage abgeschlossen. Das Finale ist am 31. Mai in Budapest.