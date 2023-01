Der frühere Fußball-Europameister Markus Babbel mahnt die fehlende Einstellung bei den Profis des abstiegsgefährdeten Bundesligisten VfB Stuttgart an. "Ich höre seit drei Jahren, dass die Mannschaft Qualität hat", sagte Babbel in einem Interview des Fernsehsenders Sky. "Als Aufsteiger hat der Club eine ordentliche Runde gespielt. In der vergangenen Saison wurde der Abstieg erst am letzten Spieltag verhindert und jetzt steckt der Verein wieder im Abstiegskampf. Wenn die Mannschaft Qualität hat, muss also irgendetwas anderes fehlen. Für mich liegt es dann an der Mentalität."