Die Polizei in Baden-Württemberg schert aus und boykottiert eine bundesweite Studie zu Erfahrungen und Einstellungen von Polizeibeamten. Nach einem Veto des Hauptpersonalrats wird ein Online-Fragebogen der Deutschen Polizeihochschule nicht an die Dienststellen verteilt. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte am Dienstag in Stuttgart entsprechende Informationen der «Stuttgarter Zeitung». In den meisten anderen Bundesländern sei die vom Bund initiierte Befragung schon abgeschlossen oder gerade im Gange. Über die Gründe des Hauptpersonalrats könne man nichts sagen, erklärte die Sprecherin.