Der Frust beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim nach der vierten Pflichtspielniederlage in Serie ist groß. Fußballtrainer Frank Schmidt kündigte nach dem 1:3 (0:3) am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach Veränderungen für das wichtige Württemberg-Derby am Sonntag gegen den VfB Stuttgart an. "Wir haben Redebedarf. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen einiges verändern", sagte Schmidt nach dem schwachen Auftritt seines Teams.