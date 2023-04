Zweitliga-Torjäger Tim Kleindienst hat noch kein konkretes Angebot eines Fußball-Erstligisten vorliegen. "Bisher habe ich nicht viel gehört", sagte der Angreifer des 1. FC Heidenheim im Interview des Internetportals "Sportbuzzer". "Ich möchte auch aktuell nicht viel wissen, weil wir in Heidenheim etwas Großes erreichen können und ich mich auf den Schritt konzentrieren möchte. Wenn wir am Ende wirklich den Aufstieg schaffen, würde ich ja sowieso in der Bundesliga spielen."