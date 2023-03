Olympiasiegerin Anja Fichtel ist als Jugendkoordinatorin zurück beim Fecht-Club Tauberbischofsheim. Die 54-Jährige versteht sich als Bindeglied zwischen Sportlern, Trainern und dem Vorstand. Wichtig sei ihr hierbei, dass nicht sie im Mittelpunkt stehe, sagte die frühere Florettfechterin den "Fränkischen Nachrichten". "Wenn ich etwas kann, dann ist es, die Erfolgsrezepte weiterzugeben, die mich damals zu meinen Erfolgen geführt haben", sagte sie über ihre Beweggründe und ihre Ziele für ihr Engagement.

Der einst ruhmreiche Fecht-Club Tauberbischofsheim versucht nach sehr großen Problemen in der Vergangenheit den Wiederaufbau und die Konsolidierung. "Ich will nichts Altes mehr hören. Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen und akzeptieren, dass man sich die Erfolge erst wieder erarbeiten muss", sagte Fichtel.

1988 in Seoul gewann sie Olympia-Gold im Einzel und mit dem Team, 1992 in Barcelona holte Fichtel Silber mit der Mannschaft, 1996 in Atlanta dann Bronze. Als erste Fechterin wurde Fichtel 2015 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

