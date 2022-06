In Sinsheim ist in einem Auto die Leiche einer Frau gefunden worden. Aufgrund der äußeren Umstände und den bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nach Angaben vom Freitag von einem Tötungsdelikt aus. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch unklar. Die tote 64-Jährige war am späten Donnerstagabend am Rande eines Gewerbegebiets bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Wagen entdeckt worden. Dort wurde weiträumig abgesperrt. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat das Polizeipräsidium Mannheim eine 69-köpfige Sonderkommission gebildet.