Mit minutenlangem Applaus für Showmaster Thomas Gottschalk, einer anschließenden Bagger-Wette und Popstar Robbie Williams hat die ZDF-Show "Wetten, dass..?" begonnen. Im schillernden Anzug mit Leoparden-Design und bestens gelaunt betrat der 72-Jährige am Samstagabend die Bühne in Friedrichshafen. An seiner Seite: Co-Moderatorin Michelle Hunziker in Bonbonrosa. "Ich bin's doch nur", sagte Gottschalk, als das Publikum kaum zu bremsen war.